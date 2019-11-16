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'deki operasyonunda 11 kişi tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

16.11.2019, 09:09

'de ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 12 şüphelinden 11'i tutuklandı.Aranan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişiden 12'si, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.
Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgusunun devam ettiği, aranan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA

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