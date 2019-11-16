Karaburun’da inatla doğa katliamı

İzmir Karaburun’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile SİT alanı ilan edilen Hasseki mahallesinde, üstelik belediyenin mühürlemesine rağmen inşaat çalışmaları sürüyor. Kıyı çizgisini de ihlal eden inşaatı yapanlar hiçbir kural tanımıyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde birinci derece doğal SİT alanı ilan edilen ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile koruma altına alınan yerler arasında bulunan Hasseki mahallesindeki inşaat çalışmaları, Karaburun Belediyesi'nin mühürlemesine rağmen devam ediyor. Bu yaz özellikle Muğla'nın Bodrum ilçesi ile diğer turistik bölgelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imara aykırı ya da ruhsat almadan inşa edilen yapılara yıkım kararı vermesinin ardından, doğayı katleden bir yapılaşma örneği de İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşanıyor. Üstelik inşaatı yapanlar, belediyenin mühürlemesini de takmıyor.



KIYI ÇİZGİSİNE AYKIRI



Karaburun Hasseki mahallesinde henüz temeli atılan inşaat, Cumhurbaşkanı kararıyla birince derece doğal SİT alanı ilan edilen bir bölgede. İnşaat, yapıldığı yerde ayrıca kıyı çizgisini de ihlal ediyor. Karaburun Belediyesi yetkilileri, inşaatı 16 Ekim 2019'da mühürledi. Ancak inşaat durmadı. Çalışanlar mührü sökerek inşaat çalışmasına devam etti, belediye yetkilileri de tekrar gidip bu durumu tespit altına aldı.



HELİKOPTER PİSTİ VAR



Söz konusu alanda helikopterler için bir pist de yapılıyor. Belediye 28 Ekim 2019'da savcılığa suç duyursunda bulundu; ama bundan da bir sonuç elde edilemedi. Ayrıca Karaburun halkı da kanun tanımaz bir şekilde doğayı katleden inşaat çalışmalarına tepki gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mutlaka korunması gereken alanlar arasında ilan edilen doğa cennetinde inatla sürdürülen inşaatın akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.