Tek şerit 6 ayda bitirildi

İzmir'de trafiğin en yoğun görüldüğü Altınyol'da dördüncü şerit çalışmaları tamamlandı. 6 ay süren çalışmalar sırasında vatandaşın yoğunluktan dolayı isyan ettiği görülmüştü

İzmir'de trafiğin en yoğun görüldüğü Altınyol'da dördüncü şerit çalışmaları tamamlandı. 6 ay süren çalışmalar sırasında vatandaşın yoğunluktan dolayı isyan ettiği görülmüştü



DÖRT ŞERİDE ÇIKTI



Çalışmalar sonrası ilk verilere göre eklenen dördüncü şerit nedeniyle trafik sıkışıklığında azalma görüldüğü belirtildi. Çalışmaların noktalanmasından sonraki beş gün karşılaştırıldığında, üç şeritten dört şeride çıkan yol nedeniyle sabah saatlerinde 15-30 dakika, akşam saatlerinde ise 15-35 dakika arasında iyileşme sağlandığı aktarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzbeton ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra İZUM'dan alınan ilk veriler trafik sıkışıklığında azalma sağlandığını gösteriyor.



SIKIŞIKLIK AZALDI



İnşaatın sürdüğü 1 Kasım 2019 Cuma günü trafik sıkışıklığı sabah 7.15'te başlarken, 8 Kasım 2019 Cuma günü yapılan ölçümler sıkışıklığın başlama saatinin 7.30'a kaydığını belirtiyor. Aynı şekilde trafik sıkışıklığının bitiş saati de 9.20'den 9.00'a geriledi. Yağışlı geçen 4 Kasım hariç diğer dört günde trafik sıkışıklığı daha geç başlayıp, akşam saatlerinde daha erken bitiyor.



ÖNCELİK RAYLI SİSTEM



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Naldöken Kavşağı ile Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı arasındaki yolun üç şeritli sahil tarafının dört şeride çıkarılması için de çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye yetkilileri, kentte trafik sıkışıklığının azaltılması için çalışmaların devam edeceğini belirtirken ulaşım sorununun çözümünde önceliklerinin toplu taşıma ve raylı sistem olduğunu belirtti.