Yatık binalar için düğmeye basıldı

Bostanlı'da bulunan ve yaklaşık 40 yıldır yatık halde duran binalar için İzmir Valiliği tarafından geçtiğimiz ay tahliye kararı verildi. Sağlanan uzlaşı ile toplam 5 apartman boşaltılmaya başlanırken, ada üzerindeki 11 binanın tamamını kapsayan karot testi çalışmaları hız kazandı.

Bostanlı'da bulunan ve yaklaşık 40 yıldır yatık halde duran binalar için İzmir Valiliği tarafından geçtiğimiz ay tahliye kararı verildi. AFAD'ın 2017'de hazırladığı depreme dayanıklılık raporuna istinaden alınan karar, Karşıyaka Belediyesi'ne tebliğ edilerek binaların hızla boşaltılması istendi. KARŞIYAKA Belediyesi, mülk sakinlerinin kira yardımı gibi çeşitli yasal haklardan yararlanabilmesi adına, binaların riskli yapı kapsamına alınması için girişimlerde bulundu. Vali Erol Ayyıldız ile yapılan toplantı sonucunda, tahliye süreci devam etmekle birlikte, karot testi ile beton dayanıklılığı ölçülerek riskli yapı tespiti yapılması kararlaştırıldı.



ÇALIŞMALAR HIZLANDI



Sağlanan uzlaşı ile toplam 5 apartman boşaltılmaya başlanırken, ada üzerindeki 11 binanın tamamını kapsayan karot testi çalışmaları hız kazandı. Karşıyaka Belediyesi de imar planı revizyonu için düğmeye bastı.