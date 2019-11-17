Belediyecilikte bir ilk!

İzmir Karşıyaka Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Cemil Tugay, belediyecilikte bir ilke imza attı. Tugay, Kent A.Ş. işçilerinin maaşlarında yaşanan sıkıntıları ve belediyenin içinde bulunduğu mali darboğazı gerekçe gösterip belediye kadrosundaki memurların sosyal denge tazminatını yatırmadı

İzmir'de ilçe belediyeleri borç batağında çırpınıyor. Bazı belediyelerde işçi maaşları aksarken bazı belediyeler ise, gayrimenkullerini haraç mezat satarak çıkış yolu arıyor. Fakat, en büyük sorunun yaşandığı belediye ise, 300 milyona yakın borcu olduğu belirtilen Karşıyaka... Çiğli ve Buca gibi bazı belediyelerden çok daha az borcu olmasına rağmen ünlü estetik cerrahı Cemil Tugay'ın yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi'nde işler bir türlü yoluna girmiyor. En son belediyeye ait Kent A.Ş'deki 720 işçiye yarım maaş ödemesiyle gündeme gelen CHP'li Başkan Tugay, tarihe geçecek bir adım attı!



İLK KEZ AKSADI



Nasıl mı? Karşıyaka Belediyesi'nin tarihinde ilk kez memur maaşları aksadı. Belediyedeki 416 memura devlet tarafından ödenen 5 bin lira civarındaki maaşlar yatarken Tugay, yetkili sendika ile yapılan sözleşme gereği memurlara belediye tarafından çok uzun yıllardır her ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece ödenen 2 bin 900 liralık 'sosyal denge tazminatını' bu ay 'ilk kez' yatırmadı. 21 yıllık gazetecilik hayatımda İzmir'de hiçbir belediyede memur maaşlarının aksadığını duymadım. Yani Tugay, Karşıyaka tarihinin yanı sıra çok büyük bir ihtimalle İzmir belediyecilik tarihine de "Memura maaş ödeyemeyen başkan" olarak geçti.



İLÇE KONGRESİ HESABI



Yaptığım araştırmada Tugay'ın memurlara "Kent A.Ş'deki işçilere maaş ödemem lazım. Biraz fedakarlıkta bulunun" dediğini öğrendim. "Başkan Tugay, memurdan alıp işçiye veriyor. Ne var bunda?" demeyin... Böyle belediye yönetilmez. Hem bunda şöyle ince bir nokta da var: Kent A.Ş'de çalışan işçilerin büyük bölümü CHP üyesi... Bugünlerde de CHP Karşıyaka örgütünde delege seçimleri yapılıyor. Tugay da Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ekibindeki İlçe Başkanı Uğur Yıldırım'a karşı bu seçimlerde amansız bir mücadele veriyor. Partililer birbirine giriyor. Karşıyaka Belediyesi'nde şimdi herkes, "Başkan, memurların maaşlarını kesip, delege seçimlerinde kendisinin çıkardığı listelere oy vermesi için Kent A.Ş. işçilerine paralarını ödedi" diye konuşuyor.



"BELEDİYEYİ YÖNETEMİYOR"



Dün belediye personelinin yaşadığı bu sıkıntıları yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme getiren AK Parti'nin Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu ile görüştük. Anlattıkları, bu vahim tablonun daha da ağır olduğunu gösteriyor. Tugay'ın memur maaşlarından kesip CHP'lilerin ağırlıkta olduğu işçilere ödeme yapıp belediyeyi "kirli siyasetine" alet ettiğini ifade eden Çiftçioğlu, "Maalesef Tugay, belediyeyi yönetemiyor. Belediye resmen iflasa sürükleniyor" dedi.





EŞİNE LÜKS ARAÇ



Çitfçtioğlu, bir vahim iddiayı daha gündeme getirdi. Çiftçioğlu, halen değeri 1 milyon lirayı bulduğu belirtilen Audi marka makam aracına binen Tugay'ın, maaş ödemesinde zorlanılan Kent A.Ş'ye ait 35 KRS 35 plakalı Volvo marka lüks bir aracı da eşi Öznur Tugay'a tahsis ettiğini aktardı. Çiftçioğlu, bu aracın akaryakıt giderlerinin de Kent A.Ş. tarafından ödendiğini iddia ediyor. Tugay, belediye ve Kent A.Ş'nin durumu ortadayken böyle bir uygulamada bulunuyorsa hakikaten hem personele hem de ilçe halkına çok büyük bir ayıp yapıyor demektir. Çiftçioğlu, "Bu aracı Bayan Tugay'ın kullandığını Karşıyaka'da herkes biliyor. Kanun gereği Kent A.Ş'ye ait olan bu aracı şirket personeli dışında kimse kullanamaz. Bu zimmet suçudur, bununla ilgili dava açılması gerekir. Personele maaş yok ama iki lüks araç Tugay ailesine tahsis edilmiş durumda, sözde emekçi, sözde halkçı, sözde sosyal adalet savunucusu Cemil Tugay'ı kınıyorum" ifadelerini kullandı.



İŞ BİLMEZLİĞİN BÖYLESİ



Aslında Karşıyaka Belediyesi'nin yaşadığı bu mali krizi rahatlatacak bir adım atıldı. Belediye, kendisine ait sosyal yaşam kampüsünü Büyükşehir'e 28 milyon liraya sattı. Ama gelin görün ki, tapu devri yapılmasına rağmen belediye kasasına aylardır tek kuruş girmedi. Çünkü, Karşıyaka Belediyesi'nin vergi borcu çıktı. Belediyenin para alabilmesi için önce bu vergi borcunu ödemesi veya yapılandırması gerekiyor. Bu arada belediyede saç baş yolduracak işler de yapılıyor. Belediye binasının girişi 2016 yılında eski Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından yenilenmişti. Başkan Tugay, şimdi yeni bir tamirat başlattı. Belediyenin bu yenileme için 400 bin lira masraf yaptığı söyleniyor. Yani Başkan, daha 2016'da yenilenen girişi böyle bir dönemde neden tekrar yeniliyor ki?



YÜZDE 35 ZAM ŞOVU YAPTI AMA...



Başkan Cemil Tugay'ın, geçtiğimiz Temmuz ayında "Biz bütün ekonomik sorunlara rağmen emekçimizin yanındayız" diyerek Kent A.Ş'de çalışanlara yüzde 35 zam yaptığını açıklamıştı. Meğer bu vaat, sadece sözden ibaretmiş. Bu zam farkının aradan geçen sürede işçilere hiç ödenmediğini ifade eden Çiftçioğlu, "Bırakın zam farkını, maaş bile zor ödüyorlar. Madem ödeyemeyeceksin niye böyle şov yapıyorsun. Böyle bir sosyal belediyecilik olamaz" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ