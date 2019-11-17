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'de lastiği patlayan devrildi: 4 yaralı

İzmir'de lastiği patlayan minibüs devrildi: 4 yaralı

17.11.2019, 10:39

'in Urla ilçesinde içinde Suriyelilerin bulunduğu minibüsün hareket halindeyken sol arka lastiğinin patlaması sebebiyle devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 VE 697 plakalı minibüs, otoyoldaki Güzelbahçe ayrımını geçtikten sonra sol arka tekerinin parçalanması nedeniyle devrildi. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran minibüsteki 13 Suriyeli uyrukludan ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Çocuklar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Urla Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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