Meteoroloji'de o illere son dakika sis ve pus uyarısı! İzmir 17 Kasım 2019 hava durumu

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde ülkenin doğu kesimlerinden sıcaklıkların bir nebze düşeceği belirtilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı. Peki İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hava durumu nasıl olacak? İşte 17 Kasım 2019 Pazar günü hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS OLAYINA DİKKAT!

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



SICAKLIK DOĞU'DA BİRAZ DÜŞÜYOR

Sıcaklığın ise ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla iç kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.