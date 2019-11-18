İzmir'de su kesintisi 18 Kasım Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'in pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesik? İşte 18 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKLI POSTACILAR, SOĞUKKUYU

18.11.2019 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.