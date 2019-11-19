İzmir'de sokakta hareketsiz yatan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre, Konak'ta gizemli bir ölüm yaşandı. İzmir'in Konak ilçesinde sokakta hareketsiz bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde sokakta hareketsiz bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Barboras Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürdürülüyor.
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