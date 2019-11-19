İZSU deposu kaldırımı kapattı

İzmir'in Konak ilçesi Gültepe semtinde oturan vatandaşlar, kaldırım işgalinden dertli. Hem de kaldırım işgali yapan İZSU. Beton duvarın kaldırımı kapatmasından şikayetçi olan vatandaşlar, Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı aracılığında yetkilileri göreve çağırdı.

İzmir'in Konak ilçesi Gültepe semtinde oturan vatandaşlar, kaldırım işgalinden dertli. Hem de kaldırım işgali yapan İZSU.



YETKİLİLER GÖREVE!



Gültepe 2570 sokaktaki su deposunun etrafına yapılan perde beton duvarın kaldırımı kapatmasından şikayetçi olan vatandaşlar, Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı aracılığında yetkilileri göreve çağırdı. Kaldırımın tamamen kapatılması nedeniyle yayaların yürüyeceği alan bırakılmadığını bunun da kaza tehlikesine neden olduğunu belirten vatandaşlar, Samsun Caddesi'nde araçların kaldırımlara park edildiğini söyledi. Gerekli önlemlerin alınmasını isteyen vatandaşlar, "İZSU gelip su deposuyla kaldırımları kapatırsa başka bir vatandaş da gelip arabasını kaldırıma park eder. Yayaları düşünen yok. Belediye yetkililerini göreve çağırıyoruz" dedi.





ÇÖP KONTEYNERLERİNDEN YOL İYİCE DARALDI



İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bahariye Mahallesi 1858 sokak sakinleri, 1 numaralı apartmanın köşesinde bulunan 3 adet cöp konteynerinin yolu daralttığını ve araçların bu yüzden dönüş yapamadığını bildirdi. Bu sorunun uzun süredir devam ettiğini belirten vatandaşlar, sorunu belediyeye defalarca iletmelerine rağmen ilgilenen olmadığını söyledi.



Çöp konteynerleri yüzünden çöp araçlarının bile dönüş yapamadığını belirten çevre sakinleri, "Daracık sokakta köşe başında tam üç adet konteyner var. Hatta on gün önce belediyenin çöp toplama aracı buradan dönerken arabamıza sürttü. Konteynerler hiç temizlenmediği için çok kötü koku yapıyor. Bunların yerinin değiştirilerek daha uygun bir noktaya konulmasını istiyoruz" dedi.





BORNOVA'DA MOLOZ İSYANI



İzmir'in Bornova ilçesi Birlik Mahallesinde, bir inşaat firması tarafından yıkılan evin molozları ortada kaldı. 4261, 4263 ve 4243 sokaklarda yaşayanlar Bornova Belediyesi'ne defalarca sorunu iletmelerine rağmen ilgilenen birilerinin olmadığını belirtti



Bir an önce molozların kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla yetkililere seslenerek, "Burada müteahhit yıkım yaptı ama molozları kaldırmadı. Bornova Belediyesi'ne şikayet etmemize rağmen bir sonuç alamadık. Sokaklarımız bir an önce temizlenmeli" dedi.

YENİ ASIR WHATSAPP İHBAR HATTI

0537 276 35 81