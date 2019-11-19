Mandi ve Mandila festival için yollarda

Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nin maskotu Mandi bu yıl festivalde eşi Mandila ile birlikte yer alacak. Bu yıl ilk kez Mandila da eşi Mandi ile 23 Kasım Cumartesi günü Gümüldür Eski Köy Merkezi'nde gerçekleşecek festivalde vatandaşlarla buluşacak

Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nin maskotu Mandi bu yıl festivalde eşi Mandila ile birlikte yer alacak. Gümüldür satsuma mandalinasının tanıtımına yönelik çalışmalar kapsamında festivalin maskotu Mandi'ye eş geldi. Bu yıl ilk kez Mandila da eşi Mandi ile 23 Kasım Cumartesi günü Gümüldür Eski Köy Merkezi'nde gerçekleşecek festivalde vatandaşlarla buluşacak. Gümüldür mandalinasını dünyaya tanıtmak, ürünün geniş kitlelere yayılmasını sağlamak adına dünyanın dört bir yanında yer alan Mandi, eşi Mandila ile festivalin tanıtımını yapacak. Mandi ve Mandila Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'nin tanıtımı için İzmir sokaklarında vatandaşlara çeşitli sürprizler yapacak.