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'in skandalından sonra 'den bir skandal da konusunda geldi!

Tunç Soyer'in KKTC skandalından sonra CHP'den bir skandal da Kırım konusunda geldi!

19.11.2019, 11:25 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019,11:26

’li Başkanı ’in açıklamalarının ardından bir skandal da CHP ’den geldi. Rus basınına konuşan Atila Sertel, “'ın 'ya ait olduğunu tanıyacağız” ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Vladimir Putin'in özel temsilcisi Georgy Muradov vasıtasıyla bir davet mektubu alan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Genel Merkezi'yle görüştükten sonra Kırım'a gitme kararı aldı. Bölgede incelemelerde bulunacağı öğrenilen heyetin başı olan Sertel, ziyaret öncesi Rus Tsagrad gazetesine konuştu.

"RUSYA'YA AİT OLDUĞUNU TANIYACAĞIZ"
"Yarımada'ya gelecek Türk heyetinin başı: Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız" başlığıyla yayımlanan o röportajda Sertel, özetle şu ifadeleri kullandı:

"YURTTA SULH CİHANDA SULH"
Biz Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü benimseyen bir partinin mensuplarıyız. Kaldı ki Rusya da Kurtuluş Savaşı'mız süresince Atatürk'e ve silah arkadaşlarına büyük destekler sağlamıştır. Özellikle Kırım konusunda bazı kışkırtmalar ve provokatif işler olabilir. Ama bizler barışı önemsiyoruz. Barış için çalışıyoruz.


"İNŞAAT AÇISINDAN ÇOK UYGUN"
Türkiye inşaat açısından tamamen doymuş durumda. Tüm müteahhitler büyük sıkıntıda. Oysa ki Kırım bu konuda çok uygun. Kırım'da inşaat için ciddi bir alan var. Aradaki sorunların bir an önce aşılmasını temenni ediyoruz.

"İLİŞKİLERDEKİ ZAAFİYET AŞILMALI"
Türkiye'deki inşaat sektörü Kırım'a el atmalıdır. Bu konuda Türkiye ve Kırım'daki yetkililere büyük görevler düşüyor. Biz hem coğrafya hem de dil, din olarak da çok yakınız. İlişkilerdeki zaafiyetin aşılması gerekiyor.

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