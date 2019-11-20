İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Kasım Çarşamba İzmir su kesintisi

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İzmirliler suların hangi ilçelerde kesildiğini ve su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak ediyor. İZSU bugünün su kesintisini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 20 Kasım Çarşamba İzmir su kesintisi duyurusu...

ALİAĞA HACIÖMERLİ

20.11.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, BARBAROS

20.11.2019 saat 08:55 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.