Öğretmenin hakareti okulundan soğuttu

İzmir'deki Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 19 yaşındaki Batuhan Bostancı, öğretmeni Aysel K'nin kendisine ders sırasında hakaret ettiğini iddia ederek okulu bıraktı.

İzmir'deki Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 19 yaşındaki Batuhan Bostancı, öğretmeni Aysel K'nin kendisine ders sırasında hakaret ettiğini iddia ederek okulu bıraktı. Bir aydır derslere gitmediğini, diğer öğrencilere de Aysel K'nin bu şekilde davrandığını öne süren Bostancı, "Öğretmenim derste bana 'Sen otistik misin? Otizmli misin?' diyerek bağırdı. Bu yüzden okulumdan soğudum" dedi. 19 Ekim'deki olayı anlatan Batuhan, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğretmenimiz Aysel K. bir hafta önce sınav için istediğimiz çorbayı yapabileceğimizi söyledi. Fakat ben sonraki derse katılamadım. O derste fikrini değiştirmiş ve tarhana dışındaki çorbaları yapabileceğimizi söylemiş. Haberim olmadığı için tarhana çorbasıyla derse katıldım. Sınav kontrolünde Aysel öğretmen, 'Sen otizmli misin, otistik misin, neden tarhana yaptın' diye bana bağırdı" diye konuştu.

NİDA ALADAĞ