Rahmetullah Efendi’nin evi yıkılmak üzere

İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım’ın nikahını kıyan Müftü Rahmetullah Efendi’nin yaşadığı Basmane’deki evi kaderine terk edildi. Tarihi binaya CHP’li Konak Belediyesi’nin de sahip çıkmadığı iddia edilirken, vatandaşlar yetkililere seslendi

Konak ilçesi Basmane semti 943. Sokak numara 10'daki İzmir eski Müftüsü Rahmetullah Efendi'nin 96 yıl önce yaşadığı evin son halini görenler bu kadarına da pes dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın 29 Ocak 1923 yılında nikahını kıyan Rahmetullah Efendi'nin yaşadığı ev bakımsızlıktan yıkılacak duruma geldi. Yıkılma tehlikesine karşı tedbir amacı ile evin etrafı demir çitlerle çevrilirken, tarihi binanın restorasyon yapılmak yerine kaderine terk edilmiş haldeki görüntüsü çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.



40 SENEDİR BÖYLE



Rahmetullah Efendi'nin yaşadığı evin yaklaşık 40 senedir başı boş halde beklediğini ve restorasyonu için hiç bir adım atılmadığını belirten çevre esnafı, "İzmir'in en önemli müftülerinden olan ve Atatürk'ün nikahını kıymış bir şahsiyetin değerlerinin ayakta tutulması gerekiyor. Tüm çabalara rağmen şu ana kadar herhangi bir adım atılmış değil. Tarihi değerin ayakta durması için gerekli restorasyon yapılmasını istiyoruz. Burası önemli bir kültür merkezi haline gelebilir" ifadelerini kullandı.



ATATÜRK İLE LATİFE HANIM'IN NİKAHINI DA KIYMIŞTI



Rahmetullah Efendi, İzmir'in en önemli müftülerinden biridir. Yunan işgali sırasında İzmir'de görev yapan Rahmetullah Efendi, mitinglerde yaptığı açıklamalarla İzmir ve çevresinde etkili olmuş, işgale direniş göstermiştir. Ayrıca işgale karşı yeraltı direniş örgütlerinin de içerisinde bulunmuştur. Rahmetullah Efendi, Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım'ın 29 Ocak 1923 yılında nikahını kıymıştır.

MERT ALPDÜNDAR