Annesini bıçaklayan genç artık cezaevinde

İzmir'in Bornova ilçesinde, annesi Esma S. ile onun erkek arkadaşını bıçaklayan Muhammed Demir (21) tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatamayan anne Esma S. ile kolundan yaralanan Süleyman B'nin tedavileri sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde, annesi Esma S. ile onun erkek arkadaşını bıçaklayan Muhammed Demir (21) tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatamayan anne Esma S. ile kolundan yaralanan Süleyman B'nin tedavileri sürüyor. Olay, pazartesi gecesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi Esma S. (43) ile oğlu Muhammed Demir arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Demir, annesi Esma S'yi 11 yerinden bıçaklarken, engel olmaya çalışan Süleyman B. de kolundan yaralandı. Demir, polise teslim oldu. Annesinin Süleyman B. ile ilişkisine karşı çıktığı için saldrıda bulunduğunu itiraf eder Demir, tutuklandı.