İzmir'de su kesintisi 21 Kasım Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün çoğu ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerin kesintiden etkileneceğini merak ediyor. İşte 21 Kasım Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merak ediliyor. İZSU 21 Kasım Perşembe tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 21 Kasım Perşembe İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 21 KASIM PERŞEMBE İZMİR SU KESİNTİSİ BORNOVA ATATÜRK

21.11.2019 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA EVKA 3

21.11.2019 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA ERZENE

21.11.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME ŞİFNE

21.11.2019 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY

21.11.2019 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR YUNUS EMRE, PEKER

21.11.2019 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA BOSTANLI

21.11.2019 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL

21.11.2019 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES GÜMÜLDÜR

21.11.2019 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KÖFÜNDERE

21.09.2019 saat 14:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ HORZUM, ÇAMYAYLA, ERTUĞRUL, YOLÜSTÜ, CEVİZALAN, BİRGİ, HACIHASAN, KUTLUBEYLER, GERÇEKLİ, KIŞLA, GERELİ, KEMER

21.11.2019 saat 08:15 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. SELÇUK ATATÜRK

21.11.2019 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.