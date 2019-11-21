Kreşteki dehşete soruşturma

Yeni Asır'ın gündeme taşıdığı, İzmir'in Buca ilçesi Efeler mahallesindeki Özel İzmir Gökkuşağı Anaokulu'ndaki darp olayının ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Yeni Asır'ın gündeme taşıdığı, İzmir'in Buca ilçesi Efeler mahallesindeki Özel İzmir Gökkuşağı Anaokulu'ndaki darp olayının ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

KONU TAKİP ALTINDA

2.5 yaşındaki kızı M.D'yi doktora götürdüğünde, başında ve yüzünde darp izleri olduğunu öğrenen anne D.Ş'nin, kızının kreşteki uyku odasında yaşları 3 olan biri kız iki çocuk tarafından 15 dakika boyunca dövüldüğünü kamera görüntüleriyle ortaya çıkarmasının ardından şikayette bulunmuştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Medyaya yansıyan konuya ilişkin müfettiş görevlendirilerek inceleme/ soruşturma başlatılmıştır. Konu hassasiyetle takip edilmektedir" diye açıklama yaptı.



YETKİLİLERE TEŞEKKÜR



Anne D.Ş. yetkililere hassasiyetinden dolayı teşekkür ederken, ailenin avukatı Tansel Akdoğan, "Sorumluların cezalandırılması için konunun sonuna dek takipçisiyiz" dedi.

METİN BURMALI