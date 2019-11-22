CHP’li Erdoğdu’nun villası mühürlendi

İzmir Çeşme Ildır Günkent sitesinden bir villa satın alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun kaçak ek inşaat yapması CHP’yi karıştırdı. Lüks villayı tadilat sınırlarını aşarak malikaneye dönüştüren Erdoğdu’ya Çeşme Belediyesi’nden adeta tokat gibi cevap geldi...

Ekranlarda kaçak yapılara karşı mangalda kül bırakmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun, İzmir Çeşme'nin Ildır Günkent sitesinde satın aldığı villa üzerinde kaçak yollarla yaptırdığı tadilata belediye bir son verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun şoförüyken İstanbul Şişli Belediye Meclis üyesi yaptırdığı İlhan Ümit Gürer'in gözetimindeki malikane inşaatı, dün sabah saatlerinde Çeşme Belediyesi İmar ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.





SİTE YÖNETİMİ AYAĞA KALKTI



Mühürleme işleminin sadece kooperatif yönetimi kuralları gereği değil, o bölge SİT alanı olduğu için çivi çakmanın bile izne tabi olduğu öğrenildi. Site yönetiminin tepkisine neden olan ve resmi makamlara şikayetin yapıldığı villa tadilatının gündeme gelmesinin ardından Çeşme Belediyesi harekete geçti. Şikayetleri ihbar kabul eden belediye, inşaattaki tadilatı ve yapım işlerini durdurdu.





DÖRT AY ÖNCE SATIN ALMIŞ



İzin alınmadan yapılan, neredeyse villadan malikaneye çevrildiği ileri sürülen inşaat, zabıta ve imar müdürlüğü ekipleri tarafından CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın talimatı ile apar topar mühürlendi. Belediye, imara aykırı çalışma olduğu ve yapılaşma fazlalığı nedeniyle inşaatı mühürledi. Erdoğdu'nun evi dört ay önce satın aldığı ve hiç kullanmadan tadilata başladığı öğrenildi.





KILIÇDAROĞLU'NA BİLE ŞİKAYET ETMİŞLER



Aykut Erdoğdu'nun aldığı Günkent Sitesi'ndeki villa, resmi tapu kayıtlarında kendisi ve eşi üzerine görünüyor. Daha önce, Anavatan Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mustafa Kızıloğlu'na ait olan villanın Erdoğdu tarafından alınmasından sonra hiç kullanılmadan tadilat işlemlerine başlandığı öğrenildi. Erdoğdu'nun bu icraatına site ve kooperatif yönetimi de tepki göstererek bir mektupla durumu CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bildirdi.

FATİH ŞENDİL