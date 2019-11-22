İzmir cuma namazı saati 22 Kasım! İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

İzmir'de cuma namazı bugün saat kaçta? sorusu İzmirliler tarafından merak ediliyor. Camilerin dolup taşacağı bugünde cuma namazı saatleri merakla araştırılıyor. İşte Diyanet'in verilerine göre İzmir cuma namazı saati...

Cuma namazı saatleri merakla araştırılıyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler binlerce kişi camilere akın edecek. Dayanışmanın artttığı bugünde cuma ibadetleri de merak ediliyor. Peki cuma namazı bugün İzmir'de saat kaçta kılınacak? İşte 22 Kasım İzmir Cuma namazı saati..

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir'de cuma namazı saat 13:02'de kılınacak.

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümam, Fethu'l-Kadir, II/31).

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu', IV, 353; İbn Kudame, Muğni, II, 171, 217).

Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Huraşi, Şerhu Muhtasari Halil, II, 76-77).



Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Medine'ye hicretinden önce Nakiu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, Salat, 78). Ancak daha az kişi ile de cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)'in emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 255).



Rasulüllah (s.a.s.) cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatin on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cuma, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 255).



Görüldüğü üzere Hz. Peygamber (s.a.s.)'den gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.