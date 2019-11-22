İzmir su kesintisi 22 Kasım Cuma! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İZSU'nun raporuna bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak merak ediliyor. Peki bugün İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 22 Kasım Cuma İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKLI YAMANLAR

22.11.2019 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA YEŞİLOVA, RAFET PAŞA

22.11.2019 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.