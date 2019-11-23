Evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde, Yasin B., evde tartıştığı 1'i kadın 3 arkadaşını bıçakla yaraladı. Hastanede tedaviye alınan 3 kişiden boğazından yaralanan Deniz Y.'nin (31) durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Karataş Semti 269 Sokak'taki apartmanın birinci katında meydana geldi. Yasin B. ile Semih S., Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., bıçakla 1'i kadın 3 kişiye saldırdı. 3 kişi bıçağın vücuduna isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı, Yasin B., olay yerinden kaçtı. Semih S., Burhan Ö. ve Deniz Y. kendi imkanlarıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Burada tedaviye alınan 3 kişiden, boğazından yaralanan Deniz Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Polis, kısa sürede Yasin B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam ediyor.

DHA