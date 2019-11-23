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Haberler > İzmir > İzmir'de elektrik kesintisi 23 Kasım Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 23 Kasım Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 23 Kasım Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

23.11.2019, 10:16

'de birçok ilçede bugün elektrik kesintileri yaşanıyor. Gediz Elektrik duyurusunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar 'İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesik?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

BAYINDIR

23.11.2019 09:0017:00 Og Tesis Çalışması PINARLI MAHALLESİ TR 4,TR 5 TRAFOSU TAMAMINDA

BAYRAKLI

23.11.2019 09:00 17:00 Ag Tesis Çalışması GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7000,7029,7014 SOKAKLAR VE CİVARI

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