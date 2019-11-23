İzmir'de elektrik kesintisi 23 Kasım Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de birçok ilçede bugün elektrik kesintileri yaşanıyor. Gediz Elektrik İzmir elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar 'İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesik?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte 23 Kasım Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

BAYINDIR 23.11.2019 09:0017:00 Og Tesis Çalışması PINARLI MAHALLESİ TR 4,TR 5 TRAFOSU TAMAMINDA BAYRAKLI 23.11.2019 09:00 17:00 Ag Tesis Çalışması GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7000,7029,7014 SOKAKLAR VE CİVARI