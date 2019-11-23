İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de sular bugün ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 23 Kasım Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA KEMALPAŞA
23.11.2019 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de su kesintisi 23 Kasım Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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