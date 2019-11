14 yaşında katil oldu!

Yaşıtlarının çoğuna 'şiddetten uzak dursunlar diye’ oyuncak silah bile alınmazken, 14 yaşındaki O.K. silahla adam öldürdü. 57 yaşındaki husumetlisi üzerine gelince kurşunları üzerine yağdıran zanlı, çocuk polisi tarafından gözaltına alındı

İzmir'in Konak İlçesi Boğaziçi semtinde daha önceden aralarında yaşanan bir silahla yaralama olayından dolayı mahkemelik olan 57 yaşındaki Ahmet Saral ile 14 yaşındaki O.K arasındaki tartışma kanlı bitti. Davayı geri alması için baskı yaptığı ileri sürülen Ahmet Saral, O.K. tarafından silahla sokak ortasında öldürüldü.



"ŞİKAYETÇİ OLMA"



Zanlı, çocuk polisi tarafından gözaltına alındı. Olay dün akşam saatlerinde Boğaziçi 1214/1 sokak Alman tepesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Ahmet Saral, önceden aralarında gerçekleşen yaralamalı bir olay nedeniyle davalık olduğu O.K'den şikayetini geri almasını istedi. Bu sırada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre üzerine yürüyen Ahmet Saral'dan kendisini korumak isteyen O.K. cebinden çıkardığı silah ile Saral'a art arda ateş etti.



OLAY YERINDE ÖLMÜŞ



Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Ahmet Saral olay yerinde yaşamını yitirirken, katil zanlısı 14 yaşındaki O.K. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doktor kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü. Olaya ilgili soruşturma devam ediyor.

FATİH ŞENDİL