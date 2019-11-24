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Erdoğan'ın ziyaretinden renkli anlar! Küçük kızın söylediği kahkahaya boğdu

Erdoğan'ın İzmir ziyaretinden renkli anlar! Küçük kızın söylediği kahkahaya boğdu

24.11.2019, 13:49 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019,13:50

'ın ziyaretinde ortaya çıkan renkli görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Erdoğan konuşurken araya giren minik kız, "Reis dede selamün aleyküm" dedi salonda kahkaha tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e yaptığı ziyaretten geri güzel görüntüler kaldı.

Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanında oturan küçük kız, "Reis dede, selamün aleyküm" dedi.

İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız

Salonda herkesi güldüren bu çıkışın ardından Erdoğan, "İşte bu da bir Hatice" dedi ve güldü.

"YAŞASIN İSLAM, ELİMİZDE KUR'AN"

Minik kız daha sonra "Selamün aleyküm, aleyküm selam, bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam, elimizde Kur'an.." diye devam etti.

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