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'de ! Kenardaki kafede oturan 3 kişi içine düştü

İzmir'de yol çöktü! Kenardaki kafede oturan 3 kişi içine düştü

24.11.2019, 09:07

'in ilçesinde yıkımı yapılan bir yerin yan tarafındaki yolun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak semtinde yeni yıkılan bir binanın yanındaki 1445 Sokak ile İrfan Boyuer Sokağı birbirine bağlayan bölgede çökme meydana geldi.

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