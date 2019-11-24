İzmir'de yol çöktü! Kenardaki kafede oturan 3 kişi içine düştü

İzmir'in Konak ilçesinde yıkımı yapılan bir yerin yan tarafındaki yolun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak semtinde yeni yıkılan bir binanın yanındaki 1445 Sokak ile İrfan Boyuer Sokağı birbirine bağlayan bölgede çökme meydana geldi.