Yeni Asır yazdı, dehşet kreşi kapatıldı

Buca'da 2.5 yaşındaki M.D’nin, 3 yaşındaki iki akranı tarafından darp edildiği özel kreş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçici olarak kapatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde, 2.5 yaşındaki M.D'nin, 3 yaşındaki iki akranından şiddet gördüğü özel kreş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçici olarak kapatıldı. Ailenin avukatı Tansel Akdoğan, "Bakanlık, Buca'daki diğer anaokullarında da geniş çaplı araştırma başlattı" dedi. Efeler Mahallesi'ndeki kreşte, 15 Kasım günü anne D.Ş'yi kreşten arayan bir öğretmen, kızı M.D.'nin kanlı kustuğunu söyledi. Apar topar okula giden D.Ş. kızını hastaneye götürdü. Doktorlar küçük kızın saçlı derisinde görünmeyen şişlikler, kulağı, yanağı ve bacağında morluklar tespit ederek darp edidiğini söyledi. Kreşteki kamera kayıtlarının incelendiğinde, M.D.'nin öğretmenlerinin yalnız bıraktığı ve kamera takibi yapmadığı uyku saatinde 15 dakika boyunca dövüldüğü görüldü.



"ÇOCUKLAR MASUM"



Akdoğan, iki çocuğun yaptıkları eylemin sonucunu fark edebilecek durumda olmadığına dikkat çekerek,"Çocuklar hepimizin hassas noktası. Okulun ihmali olduğu görüşündeyiz" dedi.

METİN BURMALI