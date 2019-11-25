İzmir'de su kesintisi 25 Kasım Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün İzmir'de pek çok ilçede su kesintileri yaşanacak. İzmir'de sular saat kaçta gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? soruları araştırılıyor. İşte 25 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi duyurusu...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? soruları merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün kimi ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 25 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi duyurusu... BALÇOVA ONUR, FEVZİ ÇAKMAK

25.11.2019 saat 09:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. GAZİEMİR DOKUZ EYLÜL

25.11.2019 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES AKÇAKÖY, ÇATALCA, YENİKÖY

25.11.2019 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. SELÇUK BELEVİ

25.11.2019 saat 09:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.