Meteoroloji'den İzmir ve Foça, Menemen, Aliağa ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Foça, Menemen ve Aliağa ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve fırtına için dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Sabahın ilk saatlerinde İzmir ve Ege Bölgesinde başlayan sağanak yağış kuvvetini arttırıyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, özellikle akşam saatlerinde yağışın kuvvetleneceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir il genelinde görülmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurların Çeşme yarımadası ile Aliağa, Foça, Menemen ilçeleri ve çevresinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta şiddetli, yerel olarak aşırı yağış şeklinde devam etmesi beklendiğinden meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Öte yandan yapılan uyarıda kuvvetli sağanak yağışın akşam 19.20'ye kadar süreceği bildirildi.

IHA