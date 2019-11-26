Çevirme dayağı

Tek kolu olmayan Erdal Arslan, çevirme sırasında kendisini araçtan indirip sopalarla döven sivil polis memurları Bülent G. ve Murat T’den şikayetçi oldu. Gencin sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerindeki darp izleri dikkat çekti

İzmir'in Konak ilçesinde polisler, 30 yaşındaki Erdal Arslan'ın içinde bulunduğu taksiyi asayiş uygulama noktasında durdurup kimlik sordu. Narkotik Şube'de görevli polisler, bir yandan kimlik kontrolü yaparken, diğer yandan da Arslan'a "Araçtan in ulan" diye bağırdı. Polislere, 'Ben ne yaptım, niye bağırıyorsunuz?' diye soran yüzde 60 engelli genç, iddiaya göre çevirme noktasındaki kulübeye götürülüp, sopalarla darp edildi. Bir kolu olmayan Arslan darp raporu alıp, avukatı ile karakola giderek sivil polisler Bülent G. ve Murat T'den şikayetçi oldu.



'ONLARI AFFETMEM'



Gencin sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerindeki darp izleri, dikkat çekti. Olay, 21 Kasım'da Basmane semtindeki bir asayiş uygulama noktasında meydana geldi. Ballıkuyu semtindeki yakının kahvehanesinde bir süre oturan yüzde Erdal Arslan, taksi çağırıp, Çankaya semtine gitmek için yola çıktı. Basmane Faik Paşa Mahallesi'ndeki bir asayiş uygulama noktasında Arslan'ın bindiği 35 T 7700 plakalı taksiyi durduran iki sivil polis, gence kimlik sorduktan sonra 'İn lan aşağı' dedi. Arslan'ın 'Ne yaptım, niye bağırıyorsunuz?' demesi üzerine sinirlenen iki polis memurunun engelli genci yaka paça çevirme noktasındaki kulübeye sokup sopalarla dövdüğü öne sürüldü.



'KUSURA BAKMA' DEDİLER



Şikayet üzerine iki sivil polisin Basmane Karakolu'na çağrıldığını anlatan Arslan, "Sanıyorum görevde oldukları için trafik ekipleri çağrılarak alkol muayenesi yapıldı. Sonradan isminin Bülent G. olduğunu öğrendiğim sivil polis 0.93 promil alkollü çıktı. Meğer beni alkollü oldukları için dövmüşler. Karakolda sonradan 'Kusura bakma' deyip, özür dilediler ama ben şikayetimi geri çekmeyeceğimi söyledim" dedi.



'BAŞKALARI DA MAĞDUR OLMASIN'



trafik kazasında sol kolunu kaybettiğini söyleyen Arslan, yaşadığı olayla ilgili olarak, "Benim durumumdaki bir insanın bu şekilde rencide edilip, dövülmesini hiç doğru bulmuyorum. Benim bildiğim polisler engelli vatandaşlara yardımcı olur. Bir suçum varsa hakkımda gereken işlemi yapsınlar ama suçum da yoktu. Ben polislerimizi seviyorum, beş parmağın beşi bir değil ancak benim gibi başkaları da bu insanlar yüzünden mağdur olmasın diye bu iki kişinin gereken cezayı almaları için sonuna kadar hukuk mücadelesi vereceğim" dedi.

METİN BURMALI