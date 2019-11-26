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Dikili sazlıklarından seralar yükselecek!

Dikili sazlıklarından seralar yükselecek!
Giriş Tarihi: 26.11.2019

'in Dikili ilçesi, örtü altı yaş meyve ve sebze üretiminde Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle İsmetpaşa mahallesindeki bataklık ve sazlık alan, Bölgesi olarak belirlendi.

İzmir'in Dikili ilçesi, örtü altı yaş meyve ve sebze üretiminde Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle İsmetpaşa mahallesindeki bataklık ve sazlık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlendi. 3 bin metrekarelik alanın 2 bin metrekaresinde, Türkiye'nin en büyük modern seraları yer alacak. Jeotermal kaynakların kullanılacağı seralarda yıllık 80 bin ton yaş sebze ve meyve üretilecek.

3 BİN 500 İSTİHDAM

Proje ortaklarından Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, "Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin büyük desteği oldu. 3 bin dönümlük arazinin 2 bin dönümünde seralar kurulacak. Altyapı ve üstyapı yatırım tutarı 1 milyar TL. Yılda 80 bin ton domates üretimi öngörülüyor. 150 milyon dolar girdi sağlanacak. Üretilen ürünlerin birçoğu ihraç edilecek" diye konuştu. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de "İzmir'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları açısından ortak akılla atılan adımların hayata geçirilmesi çok sevindirici. 2023'te 150 milyar dolar tarımsal üretim, 40 milyar dolar tarımsal ihracat hedefi doğrultusunda bu yatırımın büyük payı olacağı kanısındayım. 3 bin 500 kişiye de istihdam sağlayacak. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerimi sunarım" dedi.

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