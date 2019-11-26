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Ekonomi’den çevreci tasarımlar

İzmir Ekonomi’den çevreci tasarımlar
Giriş Tarihi: 26.11.2019

öğrencileri, insan sağlığını tehdit eden plastik ürünlere alternatif tasarımlar geliştirdi. Maya, kombucha ve su yosunu gibi canlı organizmalardan biyotasarım projeleri üreten öğrenciler, kahve ve kağıt gibi günlük atık malzemeleri de çevreci projelere dönüştürdü.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, insan sağlığını tehdit eden plastik ürünlere alternatif tasarımlar geliştirdi. Maya, kombucha ve su yosunu gibi canlı organizmalardan biyotasarım projeleri üreten öğrenciler, kahve ve kağıt gibi günlük atık malzemeleri de çevreci projelere dönüştürdü. Öğrenciler; ayakkabı tabanı, binalar için izolasyon malzemesi, telefon kabı ve saksı tasarladı. Çevrecilik farkındalığını artırmak amacıyla yapılan tasarımlar, Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergilenecek. Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Dr. Derya Irkdaş Doğu, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Biyotasarım, günümüz gençleri ve girişimciler için yeni ve umut verici bir alan" dedi.

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