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Selçuk'taki feci can aldı

İzmir Selçuk'taki feci kaza can aldı

26.11.2019, 18:50

'in Selçuk ilçesinde, kontrolden çıkıp, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 'nin müdürü (46), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Selçuk'ta meydana geldi. Didim Mesleki Eğitim Merkezi'nin müdürü Mehmet Nezir Keskin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, araçtaki Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet Nezir Keskin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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