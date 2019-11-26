İzmir'de su kesintisi 26 Kasım Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU 26 Kasım tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Buna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 26 Kasım Salı İzmir su kesintisi detayları...

İZSU 26 Kasım İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün de su kesintileri yaşanmaya devam edecek. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve hangi ilçelerde suların kesileceğini merak ediyor. İşte İzmir su kesintisi detayları... BALÇOVA EĞİTİM

26.11.2019 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR GÜLYAKA, BAHAR, BOZYAKA

26.11.2019 saat 09:40 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA TERSANE

26.11.2019 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır., KONAK GÖZTEPE, GÜZELYALI

26.11.2019 saat 09:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. KONAK KEMAL REİS, KILIÇ REİS, TURGUT REİS, ALTINTAŞ, BARBAROS

26.11.2019 saat 09:35 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. MENEMEN KESİK

26.11.2019 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET

26.11.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. NARLIDERE ALTIEVLER, SAHİLEVLERİ

26.11.2019 saat 10:15 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.