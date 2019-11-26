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’de suya yüzde 15

İzmir’de suya yüzde 15 zam
Giriş Tarihi: 26.11.2019

İZSU Genel Kurulu'nun Kasım ayı toplantısının ikinci birleşimi Başkan idaresinde gerçekleşti. 1 Ocak 2020 tarihiyle birlikte 'de su fiyatlarına yüzde 15 oranında yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu'nun Kasım ayı toplantısının ikinci birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Oturumda 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı masaya yatırıldı. AK Parti Grubu, program ve taslak için olumsuz oy kullandı ancak hem performans programı hem de bütçe taslağı oy çokluğuyla kabul edildi. Kurumun 2020 Mali Yılı Gelir Tahmini'nin net olarak 1 milyar 890 milyon 747 bin TL, 2020 Mali Yıl Ödeneği'nin de 1 milyar 98 milyon 734 bin TL olduğu belirtildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN

Öte yandan kentteki su fiyatlarına yüzde 15 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2020 tarihiyle birlikte İzmir'de uygulanacak yeni tarifeye göre, konutlarda 0-13 metreküp arası suyun metreküpü 4.33 TL'den 4.98 TL'ye yükselirken, 14-20 arası metreküp fiyatı 4.69 TL'den 5.39 TL'ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri ise 9.65 TL'den 11.10 TL'ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife de 11.06 TL'den 12.72 TL'ye yükseltildi. Resmi daire kademesiz 6.50 TL'den 7.47 TL'ye, park ve mezarlık kademesiz 3.97 TL'den 4.57 TL'ye, organize sanayi kademesiz 7.50 TL'den 8.63 TL'ye, NATO ve elçilik kademesiz 11.36 TL'den 13.06 TL'ye, eski köyler ise kademesiz 1.08 TL'den 1.24 TL'ye yükseldi. Engelli aboneler için de aynı yüzde oranında zam yapıldı. Tahtalı Barajı Kısa Mesafeli Koruma Alanı İçinde Kalan Tarım Arazilerine Sulama Suyu Ham Su Bedeli kademesiz de 1.28 TL'den 1.47 TL'ye artırıldı.

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