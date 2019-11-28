Dolmuşçu terörü

Otomobil sürücüsünün yayalara yol vermesine sinirlenen dolmuş şoförü terör estirdi. Sürekli selektör yapan dolmuş şoförü, sürücü Ahmet Dengiz’i darp etmeye çalıştı

İzmir'in Buca ilçesinde 25 Kasım'da Evka 1-Bozyaka SSK seferini yapan 35 M 9166 plakalı dolmuş şoförü, trafikte adeta terör estirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Dengiz'in yayalara yol vermesine sinirlenip arkasından selektör yaparak taciz eden dolmuş şoförü, bununla da kalmayıp otomobil sürücüsünü de darp etmeye kalktı. Dolmuş şoförü trafik ışıklarında defalarca kırmızı ışıkta geçerken, otomobili zarar gören sürücü Dengiz araç içi kamerasındaki olay anı görüntüleri ile birlikte polise gidip şikayette bulundu.





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Yaşadıklarını anlatan Ahmet Dengiz, "Trafikte özellikle toplu taşıma işi yapan sürücülerin yani esnafın daha dikkatli, saygılı ve sabırlı olması gerekiyor. Sürücü hamile bir bayan ya da aracın içerisinde çocuklu bir anne de olabilirdi. Aracımdan ben de insem ne olacaktı? Yok yere kavga edip, birbirimize zarar mı verelim? Ben olanları kamera görüntüsünü izledikten sonra fark ettim. Kimsenin bu şekilde trafikte terör estirmeye hakkı yok. Herkes trafikte birbirine saygılı ve sabırlı olmak zorunda" dedi.

METİN BURMALI