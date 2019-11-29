Zehirli hamur pazara düştü

Ticaret Bakanlığı’nın sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle toplatma kararı aldığı slime hamuru, yine satılmaya başladı. İzmir Şirinyer Pazaryeri’ne baskın düzenleyen zabıta, merdivenaltı üretilen slime hamurlarına el koydu.

Çocuk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından toplatma kararı alınan slime hamuruna karşı baskınlar yaparak piyasadan toplatan Buca Belediyesi, bu kez semt pazarında aynı ürünün farklı isimle 3 TL'ye satıldığını tespit ederek ürünlere el koydu.



Son dönemde çocuklar arasında popüler bir oyun aracı olan ancak kötü koşullarda, standartlara aykırı üretilen ve uzmanlarca tehlikeli olduğu belirtilen slime isimli renkli, yapışkan oyun hamurları Ticaret Bakanlığı tarafından analiz edilmiş, analiz sonrası zararlı olduğu gerekçesiyle piyasadan toplatılma kararı alınmıştı.



3 TL'YE SATILIYOR



Buca ilçesinde zabıta ekipleri de, kimyasal bir madde olan boraks ve tutkalla yapılan 'slime' adlı oyun hamurunun üretildiği merdiven altı firmaya baskın yapmıştı. Ekipler, işin peşini bırakmadı. Semt pazarında hamurun satıldığı ihbarını alan ekipler, hemen harekete geçti.



Buca'nın en büyük semt pazarlarından birisi olan Şirinyer Pazarı'nda 3 TL'ye paket paket slime satılmaya başlandığını tespit eden ekipler, tezgahta satılan yaklaşık 100 adet ürüne el koydu.