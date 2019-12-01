İş adamının sır ölümü

Bornova’da yaşayan iş adamı Aydın Aydınşen, dün akşam evde eşi ve çocuğunun da bulunduğu sırada yaşamına son verdi. Eşi Gülay Aydınşen tarafından kablo ile asılı vaziyette bulunan işadamı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 53 yaşındaki tekstilci iş adamı Aydın Aydınşen, ailesiyle birlikte oturduğu villasının merdivenlerinde elektrik kablosuyla kendisini asarak yaşamına son verdi. Genç iş adamının ölümü yakınlarını yasa boğarken, ailevi sorunları olduğu iddia edildi. İntihar olayı dün akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, toptan tekstil işleriyle uğraşan iş adamı Aydın Aydınşen akşam intihar ettiği dakikalarda evde eşi ve kızı da bulunmaktaydı. Evin içerisindeki merdivenlerde elektrik kablosuyla kendini asarak intihar eden Aydışen'in, eşiyle arasında evlilik problemlerinin olduğu ve sürekli tartışma yaşadıkları iddia edildi.



KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ



Eşi Gülay Aydınşen'in, evde çay içerken eşinin ani bir şekilde merdivenlerden üst kata doğru çıktığını, eşinin lavaboya gittiğini tahmin ettiğini ve bir süre gelmeyince kontrol için bakmaya gittiğinde eşinin merdivenlerde kabloya asılı halde olduğunu gördüğünü anlattığı öğrenildi. Aydınşen, eşini kurtarmak için uğraştığını ve daha sonra dışarıya çıkıp çığlık attığını, bunun üzerine komşularının geldiğini söylediği kaydedildi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydınşen'in öldüğünü belirledi.

FATİH ŞENDİL