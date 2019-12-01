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kriziyle mücadele ediyor

İzmir iklim kriziyle mücadele ediyor
Giriş Tarihi: 1.12.2019

, kriziyle mücadele konusunda önemli bir adım attı. Soyer, “, seragazı emisyonunu 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltacak” dedi.

Küresel iklim krizi her geçen gün derinleşirken, İzmir sera gazı emisyonunu azaltma hedefini yeniledi. Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 11. Küresel Isınma Kurultayı'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Tunç Soyer, "2020 yılına kadar seragazı emisyonunu yüzde 20 oranında azaltma taahhüdümüzü, İklim ve Enerji İçin Başkanlar Sözleşmesi ile 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltacak şekilde yeniledik" diye konuştu. SOYER, iklim kriziyle mücadelede elektrikli otobüs sayısını 40'a çıkaracaklarını söyledi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ise "İklim değişikliği din, dil, ırk, farkı gözetmeden herkesi vuruyor. Biz durdurmazsak, o bizi durduracak" dedi.

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