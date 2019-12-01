İzmir'de elektrik kesintisi 1 Aralık Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? sorusu merakla araştırılıyor. İzmirli vatandaşlar su kesintisine dair detayları merak ediyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Aralık Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merakla araştırılıyor. İşte 1 Aralık Pazar İzmir su kesintisi detayları... BALÇOVA ÇETİN EMEÇ

01.12.2019 saat 11:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. DİKİLİ ÇANDARLI

01.12.2019 saat 11:15 ile 14:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR BELİRSİZ(KARABAĞLAR)

01.12.2019 saat 11:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA 29 EKİM

01.12.2019 saat 09:00 ile 18:10 arasında yaklaşık 9 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. MENEMEN YAHŞELLİ

01.12.2019 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ GERÇEKLİ

01.12.2019 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. TORBALI İNÖNÜ

01.12.2019 saat 11:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.