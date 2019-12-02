İzmir'deki trafik magandalarına ömür boyu hapis istemi

İzmir'in Konak ilçesinde, trafikte yol verme meselesinden çıkan kavgada 57 yaşındaki Gürcan Karatosun'un vücut geliştirme sporu yapan 3 saldırgan tarafından dövülerek öldürülmesi ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Sanıklar kavga sırasında Karatosun'a hiç dokunmadıklarını söylerken, talihsiz adamın başına aldığı sert darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü ortaya çıktı.

METİN BURMALI (HABER MERKEZİ)

Olay, 21 Temmuz'da saat 00.50'de Halide Edip Adıvar Caddesi'nde yaşandı. Manisa Akhisar'da oturan 26 yaşındaki Alican Karatosun, Konak Üçyol'da bir akrabasını ziyaret etmek için babası Gürcan Karatosun ve eniştesi Murat Yalçıngediz'i de yanına alarak 45 YB 5225 plakalı araçla İzmir'e doğru yola çıktı. Sürücü Alican Karatosun, Yeşildere Caddesi'nde seyir halindeyken sürücü Bahattin N. ile arkadaşı Ramazan Ç.'nin içinde bulunduğu 16 KBF 61 plakalı otomobilin arkasından selektör yapıp yol istedi.

Karatosun önündeki aracı solladıktan sonra Bahattin N. de iddiaya göre önüne geçen aracın arkasından selektör yaptı. Bunun üzerine Karatosun, Şelale Parkı yakınında aracını sağa çekti. Sürücü Bahattin N.'yi 35 KJ 293 plakalı araçla arkasından takip eden arkadaşı Aydın Ö. de aracını sağa yanaştırdı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, arbede sırasında yere düşüp bayılan 57 yaşındaki Gürcan Karatosun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Gürcan Karatosun'un ölümü, oğlu Alican Karatosun ve Murat Yalçıngediz'in yaralanması ile ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamede işçi olan Ramazan Ç.(36) ile arkadaşı Bahattin N.'nin(37), Alican Karatosun ile Murat Yalçıngediz'i tekme ve yumruklarla dövdükleri, alkollü olan Gürcan Karatosun'un da bu sırada aracın arka koltuğundan inmeye çalışırken bayrak imalatçısı Aydın Ö.(34) tarafından başına iki kez tekme atılarak darp edildiği ve yere düştüğü belirtildi.

Savcılık olaydan 2 saat sonra hastanede ölen Gürcan Karatosun'un otopsi ve bilirkişi raporlarına göre başına aldığı sert darbe yani künt kafa travmasına bağlı meydana gelen beyin kanaması sonucu öldüğünü vurguladı. 3 sanık hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından müebbet hapis cezası istenirken, iddianamede Bahattin N. ile Ramazan Ç.'nin tutuklandığı, tutuksuz yargılanan Aydın Ö.'nün de tespit edilen deliller dikkate alındığında şüphelinin tutuklanmasının talep edildiği ancak İzmir Sulh Ceza Hakimliği'nin adli kontrol kararının devamına karar verdiğine dikkat çekildi. Karatosun ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, olayın hala şokunu atlatamadıklarını ancak Türk adaletine güvendiklerini ve sanıkların gereken cezayı alacaklarına inandıklarını söyledi.

'KİMİN VURDUĞUNU GÖRMEDİM' DEMİŞTİ



Sanıklardan Bahattin N. ile Ramazan Ç, polisteki ifadesinde ölen Gürcan Karatosun'a ne kendilerinin, ne de arkadaşları Aydın Ö.'nün fiziki hiçbir müdahalesinin olmadığını söylemişti. Tutuksuz sanık Aydın Ö. ise dayak yedikten sonra bayılan talihsiz adam için, "Kimin vurduğunu görmedim. İnsanlık namına ben yoldan geçen bir minibüsten su alıp verdim. Ben araçtan indiğimde kavga bitmişti" demişti.