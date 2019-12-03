Çay ocaklarına kumar baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde, çay ocaklarında kumar oynayanlara jandarma tarafından baskın yapıldı, 48 kişiye işlem yapıldı. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laka ve Naldöken mahallelerinde faaliyet gösteren umuma açık çay ocaklarında tombala oynandığını tespit etti. Jandarma tespit üzerine harekete geçti. Yapılan kontrollerde, kumar oynayan 48 kişi hakkında işlem yapıldı. Haklarında arama kaydı bulunan S.A. ve L.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Tombala oynamada kullanılan 11 materyale el konulurken, işletme sahipleri R.S. ve A.K. hakkında 'kumar oynatmak'tan adli işlem yapıldı.