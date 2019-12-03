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Erzincanlılar ’de federasyon kuracak

Erzincanlılar İzmir’de federasyon kuracak
Giriş Tarihi: 3.12.2019

İzmir'de yaşayan Erzincanlılar, Çiğli'de 1 yıl önce kurulan Can Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği yemekte buluştu. Başkan Hanifi Baki, "Önümüzdeki dönemde, kültür mirasımızı yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla yanı sıra pek çok sosyal sorumluluk projesine de imza atmayı hedefliyoruz" dedi. Baki, Ege Erzincalılar Federasyonu kurmaya hazırlandıklarının da müjdesini verdi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER

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