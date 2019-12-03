İzmir'de yaşayan Erzincanlılar, Çiğli'de 1 yıl önce kurulan Can Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği yemekte buluştu. Başkan Hanifi Baki, "Önümüzdeki dönemde, kültür mirasımızı yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla yanı sıra pek çok sosyal sorumluluk projesine de imza atmayı hedefliyoruz" dedi. Baki, Ege Erzincalılar Federasyonu kurmaya hazırlandıklarının da müjdesini verdi.
HACER ÖNOĞLU ÜLGER
Erzincanlılar İzmir’de federasyon kuracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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