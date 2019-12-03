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İlk kez lokma yediler

İlk kez lokma yediler
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Sokakta lokmanın kokusunu duyunca yolunu değiştiren çölyak hastaları hayatlarında ilk kez glutensiz lokmanın tadına baktı. Buğday, arpa, çavdar gibi ürünlerde bulunan gluten proteinine karşı alerjisi olan çölyaklılar, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği etkinliği ile hayatlarında ilk kez glutensiz lokma yedi. Çölyak ve Organik Beslenme Derneği'nin oluşturduğu mutfakla, birçok ilden gelen çölyak hastaları uzmanlar eşliğinde glutensiz lokma yapımını öğrendi.

NERMİN UÇTU

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