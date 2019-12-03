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'da 'dur' ihtarına uymayan minibüsten çıktı

İzmir Urla'da 'dur' ihtarına uymayan minibüsten göçmen çıktı

03.12.2019, 13:28

’in ilçesinde jandarma ekipleri, 'dur' ihtarını uymayan minibüsteki 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Organizatör olduğu değerlendirilen bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri 35 MS 0109 plakalı bir aracı İzmir-Çeşme otobanında durdurmak istedi. Minibüs şoförü 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Aracın peşine düşen ekipler, kısa sürede minibüsü durdurmayı başardı. Durdurulan araçtan ise 35 düzensiz göçmen göçmen çıktı. Organizatör olduğu değerlendirilen 1 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan araç içerisinde ise bot, bot motoru, şişme pompası ele geçirildi.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından ise İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan A.F.'nin işlemleri de jandarmada sürüyor.

IHA

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