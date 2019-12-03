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'de Tolga'nın başarısı

İzmir'de down sendromlu Tolga'nın tekvando başarısı

03.12.2019, 13:17

'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ve olarak dünyaya gelen Tolga Erdek, azmiyle örnek oluyor. Erdek, kursları ile sosyalleşirken aynı zamanda özel bir şirkette de çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusu 8 milyara yaklaşırken, 1 milyardan fazla insanda çeşitli nedenlerle engellilik durumu bulunuyor.

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