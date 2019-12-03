Kira tartışmasında ev sahibi katledildi

İzmir Konak’ta, kiracı Ali Rıza Düşünekli ile ev sahibi Necim Ökmen arasında ‘kira ödemesi’ yüzünden başlayan tartışma büyüdü. Evden pompalı tüfeğini alan Düşünekli, Ökmen’i kurşun yağmuruna tuttu.

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde kiracı Ali Rıza Düşünekli (64) ile ev sahibi Necim Ökmen (64) arasında kira yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı Düşünekli, ev sahibi Ökmen'i pompalı tüfekle yol ortasında vurdu.



EVİNDEN SİLAHI ALDI

Kanlar içinde yere yığılan ve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ökmen yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Eli kanlı kiracı Düşünekli ise polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet önceki gece saat 23.30 sıralarında Basmane Altınordu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen kiracı Ali Rıza Düşünekli ile ev sahibi Necim Ökmen arasında kira ödeme anlaşmazlığından sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ali Rıza Düşünekli evde bulunan pompalı tüfeği alarak Necim Ökmen'e sokak ortasında ateş açtı.





OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olayda vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği Ökmen kanlar içinde yere yığıldı. Ökmen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



HEMEN YAKALANDI

Olaydan sonra cinayet zanlısı Ali Rıza Düşünekli, suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Düşünekli, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

FATİH ŞENDİL