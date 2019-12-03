Magandalar başına vurarak öldürmüşler

İzmir’de 21 Temmuz’da ‘yol verme’ meselesinden çıkan kavgada ölen 57 yaşındaki Gürcan Karatosun’un, ‘kendisine dokunmadık’ diyen vücut geliştirmeci saldırganlar tarafından kafasına vurulması sonucu can verdiği ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, trafikte yol verme meselesinden çıkan kavgada 57 yaşındaki Gürcan Karatosun'un vücut geliştirme sporu yapan 3 saldırgan tarafından dövülerek öldürülmesi ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Sanıklar kavga sırasında Karatosun'a hiç dokunmadıklarını söylerken, talihsiz adamın başına aldığı sert darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Tutuksuz yargılanan Aydın Ö'nün, talihsiz adamın başına iki kez tekme attığına dikkat çekilirken, Savcılık 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası istedi.



YEŞİLDERE CADDESİ'NDE

Olay, 21 Temmuz'da saat 00.50'de Halide Edip Adıvar Caddesi'nde yaşandı. Manisa Akhisar'da oturan 26 yaşındaki Alican Karatosun, Konak Üçyol'da bir akrabasını ziyaret etmek için babası Gürcan Karatosun ve eniştesi Murat Yalçıngediz'i de yanına alarak 45 YB 5225 plakalı araçla İzmir'e doğru yola çıktı. Sürücü Alican Karatosun, Yeşildere Caddesi'nde seyir halindeyken sürücü Bahattin N. ile arkadaşı Ramazan Ç'nin içinde bulunduğu 16 KBF 61 plakalı otomobilin arkasından selektör yapıp yol istedi. Karatosun önündeki aracı solladıktan sonra Bahattin N. de iddiaya göre önüne geçen aracın arkasından selektör yaptı. Karatosun, Şelale Parkı yakınında aracını sağa çekti. Sürücü Bahattin N'yi 35 KJ 293 plakalı araçla arkasından takip eden arkadaşı Aydın Ö. de aracını sağa yanaştırdı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, arbede sırasında yere düşüp bayılan 57 yaşındaki Gürcan Karatosun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Gürcan Karatosun'un ölümü, oğlu Alican Karatosun ve Murat Yalçıngediz'in yaralanması ile ilgili soruşturmasını tamamladı.



BEYİN KANAMASI YÜZÜNDEN

İddianamede işçi olan Ramazan Ç. (36) ile arkadaşı Bahattin N'nin (37), Alican Karatosun ile Murat Yalçıngediz'i tekme ve yumruklarla dövdükleri, alkollü olan Gürcan Karatosun'un da bu sırada aracın arka koltuğundan inmeye çalışırken bayrak imalatçısı Aydın Ö. (34) tarafından başına iki kez tekme atılarak darp edildiği ve yere düştüğü belirtildi. Savcılık olaydan 2 saat sonra hastanede ölen Gürcan Karatosun'un otopsi ve bilirkişi raporlarına göre başına aldığı sert darbe yani künt kafa travmasına bağlı meydana gelen beyin kanaması sonucu öldüğünü vurguladı. 3 sanık hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Karatosun ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, olayın hala şokunu yaşadıklarını ama sanıkların gereken cezayı alacaklarına inandıklarını söyledi.

METİN BURMALI