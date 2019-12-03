Dünyada otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra ve koro olanİzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) Uluslararası Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir konsere imza atacak. En güzel şarkılar; sonsuz sevgi yle çocuklarını hayata bağlayan "Fedâkar Anneler" için söylenecek. Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek İZOT konser 6 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'da başlayacak.
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Şef Dr. Orçun Berrakçay'ın yöneteceği ücretsiz ve halka açık konserde otizmli Moris Karmona da kaybettiği annesi anısına şiir okuyacak.
Otizm korosu anneler için sahnede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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