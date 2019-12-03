Otizm korosu anneler için sahnede

Dünyada otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra ve koro olanİzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) Uluslararası Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir konsere imza atacak. En güzel şarkılar; sonsuz sevgi yle çocuklarını hayata bağlayan "Fedâkar Anneler" için söylenecek. Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek İZOT konser 6 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'da başlayacak.



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Şef Dr. Orçun Berrakçay'ın yöneteceği ücretsiz ve halka açık konserde otizmli Moris Karmona da kaybettiği annesi anısına şiir okuyacak.