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Otizm korosu anneler için sahnede

Otizm korosu anneler için sahnede
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Dünyada otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra ve koro olanİzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) Uluslararası Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir konsere imza atacak. En güzel şarkılar; sonsuz sevgi yle çocuklarını hayata bağlayan "Fedâkar Anneler" için söylenecek. Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek İZOT konser 6 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'da başlayacak.

ÜCRETSİZ ETKİNLİK
Şef Dr. Orçun Berrakçay'ın yöneteceği ücretsiz ve halka açık konserde otizmli Moris Karmona da kaybettiği annesi anısına şiir okuyacak.

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